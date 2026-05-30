Tekirdağ'da ağır tonajlı araçlara İstanbul yönü kısıtlaması

Bayram tatillerinde milyonlarca vatandaşın aynı anda dönüş yapması, özellikle Trakya ve İstanbul girişlerinde trafik yoğunluğuna yol açıyor.

Ağır tonajlı araçlar hem yavaş hareket ettikleri hem de manevra kabiliyetleri sınırlı olduğu için kaz riskini artırır ve binek araç akışını olumsuz etkiliyor.

BAYRAM TRAFİĞİNİ ENGELLEMEK ADINA ÖNLEMLER ALINIYOR

Bu nedenle İçişleri Bakanlığı, her bayram öncesi genel bir duyuruyla belirli güzergahlarda kamyon/çekici/tanker geçişlerini kısıtlamak gibi önlemler alıyor.

Bu bayramda da İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar kapsamında Tekirdağ’dan İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişi geçici olarak kısıtlandı.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞLERİ KISITLANDI

Bugün başlayan uygulama, yarın saat 01.00'e kadar sürecek.

Kısıtlama kapsamında D-110 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Sultanköy Kavşağı’nda trafik ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli, Tekirdağ-İstanbul kara yolundaki 7 ana ışıklı kavşakta görev yapıyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR ÖNERİLİYOR

Ekipler, İstanbul yönüne seyahat edecek sürücüleri Muratlı güzergahını kullanarak TEM Otoyolu'na bağlanabilecekleri konusunda bilgilendiriyor.

Çorlu ve Çerkezköy yönüne gidecek sürücülere sahil yolu yerine Köseilyas Mahallesi güzergahını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunuluyor.