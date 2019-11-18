Tekirdağ'da alkol denetiminde 101 bin lira ceza

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde yapılan Özel Denetim-90 (Alkol Denetimi) uygulaması kapsamında, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir gecede, 1.590 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

101 BİN 900 TL PARA CEZASI

Yapılan denetimler sonucunda alkol etkisinde araç kullanmaktan 39, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 1, diğer trafik ihlallerinden 90 olmak üzere toplam 130 araç ve sürücüsüne 101 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.





1 GECEDE 40 SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALINDI

Uygulamalarda 30 araç trafikten men edilirken, 40 sürücünün ise belgesinin geri alındığı belirtildi.