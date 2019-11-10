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Tekirdağ'da balığa çıkan öğretmen boğuldu

Balık tutmak için açıldığı tekne yan yatınca gölette kaybolan öğretmenin cesedi bulundu.

DHA | 10.11.2019 - 14:10..
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Gölette balığa çıkan öğretmenlerden biri, bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da öğretmenlik yapan İbrahim İzmir (37) ile arkadaşı C.B., dün akşam saatlerinde balık tutmak için tekneyle Süleymanpaşa ilçesindeki Karacakılavuz Göleti'ne açıldı.

GECE BULUNAMADI

Bir süre sonra teknenin yan yatması sonucu İbrahim İzmir ile C.B., suya düştü. C.B., kendi imkanları ile karaya çıkarken İzmir, suda kayboldu. C.B.'nin haber vermesiyle bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dün gece yapılan aramalarda İzmir'in izine rastlanılmazken, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su altı Grup Amirliği'nden gölete dalgıç polisler gönderildi.

Bugün dalgıç polisler ve ekiplerin gölette yaptığı aramada İbrahim İzmir'in cansız bedenine ulaşıldı. İzmir'in cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da balığa çıkan öğretmen boğuldu

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