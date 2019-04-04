Tekirdağ'da bir çiftçi 5 bin liraya kendi traktörünü yaptı

Kaynak ustası kendi imkanlarıyla tasarladığı ve 5 bin liraya mal ettiği traktörüyle bahçesinde sürüm yapmaya başladı.

BÜTÇESİNE UYGUN TRAKTÖR BULAMADI

Çiftçilik de yapan kaynak ustası Ekrem Özavcı, 200 ağaçlık zeytinliğinde kullanmak üzere traktör almaya karar verdi.

Piyasada bütçesine uygun traktör bulamayınca, kendisi bir traktör tasarladı.

İlk olarak elindeki su motorunu kullanarak traktör yapımına başlayan Özavcı, aracın kaportası, çamurlukları ve bazı motor parçaları için sac ve demir kullandı.

Tekirdağlı çiftçi 5 bin liraya kendi traktörünü yaptı VİDEO

"Düldül" adını verdiği traktörü için sadece dışarıdan lastik ve su pompası satın alan Özavcı, çalıştırdığı traktörüyle bahçesini sürmeye başladı.

Ekrem Özavcı, yenisini almak için parası yetmeyince kendi traktörünü yapmaya karar verdiğini söyledi.

İlk olarak su motorunun santrifüjünü çıkartarak işe başladığını anlatan Özavcı, traktörün motorunu yaptıktan sonra diğer parçalarını ve kaportasını saç ve demir kullanarak kendisinin tasarladığını vurguladı.

"SADECE LASTİKLERİNİ SATIN ALDIM"

Yaklaşık 5 bin liraya mal ettiği traktörü 20 günde çalışır duruma getirdiğini ifade eden Özavcı, şunları söyledi:

"Bunu eskiden beri tasarlıyordum. 200 zeytin ağacım var, aralarını sürmek, tırmıklamak için, otlarını öldürmek için böyle bir şey yapayım dedim. Su motoru ile traktörün motorunu oluşturdum. Daha sonra demir ve sac kullanarak diğer bölümlerini oluşturdum. Vidalarını, somunlarını bile kendim keserek yaptım. Kaportasını da keserek preslediğim sacdan yaptım. Sadece lastiklerini satın aldım.





Küçük bir traktör ortaya çıktı. Bana 5 bin liraya mal oldu. Arkasına bir de römork takacağım gübre taşırım, kovanlarım var, onları taşırım diye tasarladım. Mükemmel de oldu."

Özavcı, yaklaşık 20 yıl önce de bir tekne imal ettiğini ancak masraflı olması nedeniyle satmak zorunda kaldığını da anlattı.