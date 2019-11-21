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Tekirdağ'da kaybolan Alzheimer hastası adam ölü bulundu

Marmaraereğlisi ilçesine 27 Ekim’de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedi bulundu.

İHA | 21.11.2019 - 20:55..
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine yaşayan ve 27 Ekim’de evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası 74 yaşındaki Şükrü Şen'in ölü bedenine ulaşıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşlı adamın cesedi, AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı günlerce yaptığı çalışmanın ardından Şerefli mevkiinde yer alan Şerefli Köprüsü yakınlarında bulundu.

Şen’in cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından detaylı inceleme yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Tekirdağ'da kaybolan Alzheimer hastası adam ölü bulundu


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