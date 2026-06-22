Tekirdağ’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kuşbahçe mevkiinde bölgeden geçen vatandaşlar, ormanlık alanda ağaçların arasında yerde yatan bir kişiyi fark ederek durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan değerlendirmede, ölümün birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Bölge güvenlik çemberine alınarak olay yerinde detaylı inceleme çalışması başlatıldı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI: 46 YAŞINDAKİ Y.D.

Polis ekiplerinin olay yerinde yürüttüğü çalışmalarda, hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi. Yapılan incelemelerde, şahsın 46 yaşındaki Y.D. olduğu tespit edildi.

Kimlik tespitinin ardından olayla ilgili tüm detaylar kayıt altına alındı.

CENAZE MORGA KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.