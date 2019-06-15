Tekirdağ’da trafik kazası: 18 yaralı

Tekirdağ’da sürücü Mehmet B. sevk ve idaresindeki servis aracı ile Kırklareli istikametinden Tekirdağ istikametine seyrederken Müsellim Kırkkepenekli istikametinden gelip Muratlı istikametine giden Mehmet Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

18 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan toplamda 18 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada serviste bulunan 14 kişi ile diğer araçta bulunan 4 kişi ayakta tedavileri yapıldı.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak meydana gelen trafik kazası ile ilgili soruşturma başlattı.



