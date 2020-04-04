Tekirdağ'da tüm giriş çıkışlar durduruldu

Tekirdağ'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların talimatları doğrultusunda yeni kararlar alındı.

Tekirdağ İl Pandemi Kurulu tarafından, koronavirüs salgınını engelleyerek vatandaşların hayatını korumaya yönelik alınan kararlar, valiliğin resmi web sayfasından duyuruldu.

TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Yapılan duyuruya göre, Tekirdağ il sınırlarından kara, hava, deniz ve demir yolu ile yapılacak tüm giriş çıkışlar, şehir içi ulaşımda da pazar alışverişi yapılan günler hariç tüm toplu taşıma ulaşımları 15 gün süreyle durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz sınırlarından kara, hava, deniz ve demiryolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç, özel deniz araçları ,özel hava araçları ve yaya vb. dahil) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmasına, İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen 15 günlük süre boyunca ikamet yerlerinde kalmalarına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

