taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Tekirdağ'da tüm giriş çıkışlar durduruldu

Tekirdağ Valiliği, şehre tüm giriş çıkışların durdurulduğunu ve ilçeler ve mahalleler arası toplu ulaşımın 15 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ'da tüm giriş çıkışlar durduruldu

Tekirdağ'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların talimatları doğrultusunda yeni kararlar alındı.

Tekirdağ İl Pandemi Kurulu tarafından, koronavirüs salgınını engelleyerek vatandaşların hayatını korumaya yönelik alınan kararlar, valiliğin resmi web sayfasından duyuruldu.

TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Yapılan duyuruya göre, Tekirdağ il sınırlarından kara, hava, deniz ve demir yolu ile yapılacak tüm giriş çıkışlar, şehir içi ulaşımda da pazar alışverişi yapılan günler hariç tüm toplu taşıma ulaşımları 15 gün süreyle durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz sınırlarından kara, hava, deniz ve demiryolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç, özel deniz araçları ,özel hava araçları ve yaya vb. dahil) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmasına, İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen 15 günlük süre boyunca ikamet yerlerinde kalmalarına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Tokat'ta ambulans şarampole devrildi: 4 yaralı
Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılara vatandaşlar yardım etti.
Berhan Şimşek'ten canlı yayın kazası
Eski CHP'li vekil Berhan Şimşek, canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı.
Edirne'de iki tırda 25 milyon makaron ele geçirildi
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iki tırdan yaklaşık 25 milyon makaron ve 44 kilo esrar ele geçirilirken, iki sürücü gözaltına alındı.
Rize'de kontrol noktalarından kaçmak için grup kuruldu
Korona nedeniyle kente girişlerdeki denetimlerden kaçmak isteyen kişiler Whatsapp grubu üzerinden birbirleriyle haberleşiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
163
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
457
Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti
Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti
235
Yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıktı
Yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıktı
220
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
334
Maske kullanımının önemini anlatan video
Maske kullanımının önemini anlatan video
133
İspanya'da korkunç bilanço: 11 bin 744 ölü
İspanya'da korkunç bilanço: 11 bin 744 ölü
100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir