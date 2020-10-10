109 yıllık teknoloji şirketi IBM, bölünme kararı aldı

ABD merkezli teknoloji şirketi IBM, 109 yıllık şirketini bölme kararı aldı. Yeni şirket, 2021 sonu itibarıyla yeni bir isimle faaliyete başlayacak.

1911 yılında kurulan ve dünyanın en büyük bilişim şirketi olan IBM (International Business Machines; Uluslararası İş Makineleri), 40 binden fazla çalışan ile 170'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Bilgisayar ve donanım üretimi, yazılım, servis hizmetleri, sunucu servisleri ve AR-GE gibi alanlarda çalışmalar yürüten IBM, 109 yıllık tarihinde ilk defa bölünme kararı aldı.

IBM, veri merkezleri için teknik destek sağlayan bilgi teknoloji birimini ayrı bir şirket olarak halka açacağını açıkladı.

2021'DE FAALİYETE BAŞLAYACAK

Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, yeni şirket 2021 sonu itibarıyla yeni bir isimle faaliyete başlayacak.

Şirket, bu hamlesiyle IBM markası altında otomasyon ve bulut faaliyetlerine daha çok odaklanmayı amaçlıyor.

Sürpriz açıklama, şirketin genel müdürü Arvind Krishna’dan geldi. IBM, Krishna yönetiminde geçen sene bulut alanında hizmet veren Red Hat şirketini rekor bir bedelle 34 milyar dolara satın almıştı.

2020 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin satış beklentilerini de açıklayan IBM, bu dönemde 17,6 milyar dolarlık satış öngörüyor.