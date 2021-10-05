130 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara satıldı

Kısa süre önce 130 dolara NFT olarak satın alınan bir sanat eseri, 6.9 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir fiyata alıcı buldu.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolara ulaşarak rekor kıran NFT satışları, ilk 6 aylık dönemde ise 2.5 milyar dolara çıkmıştı.

130 DOLARA ALDI, 6,9 MİLYON DOLARA SATTI

NFT dünyasında bir ürün daha rekor kâr getirdi. Art Blocks io'ya ait bir eser, 2100 Ethereum'a satıldı.

ETH'nin satış anındaki değeri esas alındığında, satılan "Ringers 109" numaralı ürünün fiyatı 6.9 milyon doların üzerine çıkıyor.

Görsel: Ringers 109:

Alıcının adı bilinmese de Opensea satış platformundaki rumuzu 55FAF0 olarak kayıtlı. Aynı kullanıcının, daha önce de Ringers serisinden başka eserler aldığı biliniyor.

Satışı yapan Akira isimli kullanıcı, Ringers 109'u mart ayında 0.1 ethereum'a aldığını paylaştı. ETH'nin satış dönemindeki fiyatına bakıldığında Akira 130 dolara aldığı Ringers 109'u 6.9 milyon dolara satmayı başardı.

NFT NEDİR

"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

NFT; resim, video veya oyun içi öğe gibi maddi olmayan bir dijital öğeyi temsil ediyor ve bu ögelerin sahipleri, blok zincirine kaydediliyor.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.