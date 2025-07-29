175 dolarlık Redmi Note 14 SE 5G duyuruldu: İşte özellikleri

Xiaomi'nin popüler alt markası Redmi, orta segmente iddialı bir giriş yapan yeni akıllı telefonu Note 14 SE 5G'yi resmen tanıttı.

Cihaz, sunduğu gelişmiş özellikler ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

ORTA SEGMENTİN İDDİALI EKRANI

Telefon, 6.67 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızı ve 2.100 nit tepe parlaklık sunan FHD+ AMOLED bir ekrana sahip.

Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekranda ayrıca parmak izi okuyucu sensör de bulunuyor.

50 MP ANA KAMERA VE HIZLI ŞARJ

MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemciden güç alan Redmi Note 14 SE 5G, yapay zeka destekli 50 MP ana kameraya ve 45W hızlı şarj destekli 5.110 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip bu modelin yurt dışı fiyatı ise sadece 175 dolar olarak açıklandı.