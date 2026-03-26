TAYFUN ve SOM füzelerinde seri üretim sürüyor

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarından Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun ballistic missile ve SOM cruise missile için seri üretim ve teslimat süreci kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, üretimden sahaya uzanan süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü artırmaya yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

"TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN İMZASINI TAŞIYOR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Murat İkinci, geliştirilen sistemlerin her aşamasında yerli mühendisliğin bulunduğunu vurguladı:

Tasarımdan üretime kadar tüm aşamalarda Türk mühendisliğinin imzasını taşıyan sistemlerimizin seri üretim ve teslimatlarını kararlılıkla sürdürüyoruz.

TAYFUN YÜKSEK HIZ VE HASSASİYET SUNUYOR

Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirilen en uzun menzilli balistik füzesi olan TAYFUN, derinlikteki hedeflere karşı etkili olacak şekilde tasarlandı.

Kısa sürede atışa hazır hale gelebilen sistem, ateş gücünün hızlı şekilde farklı bölgelere yönlendirilmesine imkan tanıyor. Aynı zamanda küresel konumlama sistemine yönelik karıştırmalara karşı yüksek elektronik harp dayanımı bulunuyor.

Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde hava savunma sistemlerine karşı daha az etkilenmesiyle öne çıkan TAYFUN, komuta kontrol merkezleri, askeri tesisler, uçak hangarları ve stratejik hedeflere karşı yüksek hassasiyetle görev yapabiliyor.

SOM HAVA PLATFORMLARINDA KULLANILABİLİYOR

Türk savunma sanayisinin önemli mühimmatlarından biri olan SOM seyir füzesi ise muharebe sahasının derinliklerindeki yüksek korumalı hedeflere karşı kullanılıyor.

Yaklaşık 250 kilometre menzile sahip olan SOM, farklı harp başlığı ve donanım seçenekleriyle yapılandırılabiliyor. Füze, insanlı savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçları tarafından da kullanılabiliyor.

SOM’un sabit kara hedefleri, su üstü hedefleri, sığınaklar, hava savunma bataryaları ve gemilere karşı etkin görev yapabildiği belirtiliyor.