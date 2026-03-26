Bursa'da liselilerden uzay araştırmalarına yapay zeka desteği

Bursa’daki Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenciler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda bilimsel ve teknolojik projelere teşvik edildi. Robotik faaliyetlerin yanı sıra yazılım, kodlama ve yapay zeka alanlarında projeler geliştiren öğrenciler, geçen yıl çevrim içi düzenlenen NASA Space Apps Challenge yarışmasına katılma kararı aldı.

48 SAATTE GELİŞTİRİLEN PROJE BİRİNCİLİK GETİRDİ

Altı kişilik öğrenci ekibi, yarışmada kendilerine tanınan 48 saatlik süre içinde biyoloji alanına yönelik bir proje geliştirdi. Bilim insanlarının araştırmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan yapay zeka tabanlı yazılım, 1033 ekip arasından sıyrılarak birincilik elde etti. Öğrenciler, projelerini geliştirmeye ve sistemi daha ileri seviyeye taşımaya devam ediyor.

UZAY DENEYLERİNİ SANAL ORTAMDA HESAPLIYOR

Liseliler tarafından geliştirilen yazılım, uzay ortamında gerçekleştirilecek biyoloji deneylerinin olası sonuçlarını kısa sürede analiz ederek sanal ortamda simüle edebiliyor. Böylece araştırmacılar, uzaya gitmeden önce deneylerin potansiyel sonuçlarını değerlendirme imkânı bulabiliyor.

Proje kapsamında ayrıca biyoloji alanına özel bir arama motoru da geliştirildi. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, biyoloji ile ilgili makalelere, araştırmalara ve başlıklara kısa süre içinde ulaşabiliyor.

"AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİ ÇOK YÖNLÜ YETİŞTİRMEK"

Okul Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü, öğrencilerin yalnızca akademik başarıyla değil, 21. yüzyıl becerileriyle donanmış bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

Okulda sanatsal, sportif, kültürel ve bilimsel çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Ünlü, yarışmada elde edilen başarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti:

Bizim için asıl önemli olan öğrencilerin süreçte kazandığı yetkinlikler. Birincilik elbette çok değerli ancak gençlerin edindiği deneyim ve gelişim daha da kıymetli.

NASA VERİLERİNİ KULLANIYOR

Projede yer alan öğrencilerden Yiğitalp Göktaş, geliştirdikleri yapay zekanın biyoloji alanında NASA kaynaklarını kullandığını belirtti.

Göktaş, yazılımın araştırmacılar için makale taraması yapabildiğini, görsel ve video üretebildiğini ve uzayda yapılacak biyoloji deneylerinin sonuçlarını kısa sürede hesaplayabildiğini söyledi.

İNTERNETSİZ ÇALIŞABİLEN MODEL

Projede görev alan bir diğer öğrenci Yusuf Kaan Mutlu ise yazılımın, özellikle biyologlar ve biyoloji alanında çalışan araştırmacılar için büyük kolaylık sağlayabileceğini dile getirdi.

Mutlu, sistem sayesinde bilim insanlarının deneyleri fiziksel olarak gerçekleştirmeden önce sanal ortamda test edebileceğini belirterek, modelin internete ihtiyaç duymadan çalışabildiğini ve düşük boyutlu yapısıyla pratik kullanım sunduğunu kaydetti.