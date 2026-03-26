Redmi Note 16 serisi 10.000 mAh batarya ve 200 MP kamera İle gelebilir

Xiaomi'nin her yıl düzenli olarak yenilediği popüler Redmi Note serisinin yeni üyesi hakkında oldukça çarpıcı sızıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Ağustos 2026 döneminde resmi olarak tanıtılması beklenen Redmi Note 16 serisi, şimdiden üst düzey donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

DEVASA BATARYA VE HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

Sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından Digital Chat Station tarafından paylaşılan detaylara göre, test aşamasında olan yeni cihaz tam 10.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile gelecek.

Bu eşsiz pil kapasitesine ek olarak, akıllı telefonun 100W hızlı şarj desteği sunacağı iddia ediliyor.

Eğer bu sızıntılar gerçeğe dönüşürse, bahsi geçen yeni model markanın bugüne kadar ürettiği en büyük bataryalı telefonu unvanını resmen ele geçirecek.

Şu anki pil rekoru ise 9.000 mAh kapasitesiyle yakın zamanda çıkan Redmi Turbo 5 Max modelinin elinde bulunuyor.

200 MEGAPİKSEL KAMERA

Cihazın kamera tarafında da rakiplerini geride bırakarak 200 megapiksel çözünürlüğünde güçlü bir ana sensörle kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Hatırlanacağı üzere bir önceki nesil olan Redmi Note 15 Pro+ modeli, 50 megapiksel ana kameranın başı çektiği üçlü bir lens kurulumuna sahipti.

Bu devasa donanım güncellemelerinin akıllı telefonun boyutunu, ağırlığını ve ısınma dengesini nasıl etkileyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.

Ayrıca bu üst düzey yeniliklerin sadece en donanımlı modele mi özel olacağı yoksa tüm varyantlara mı yayılacağı önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.