19 yaşındaki fenomenin şaşırtan biyonik kolları

Tilly Lockey, 15 aylıkken menenjitten dolayı ellerini kaybettikten sonra zamanını Open Bionics ile en gelişmiş biyonik kolların bazılarını ortak tasarlamaya adadı.

İngiltere merkezli startup Open Bionics, kısa süre önce dünyanın ilk kablosuz biyonik kolu Hero’yu tanıttı. Bu kol o kadar ileri düzeyde ki, el tamamen ayrılabiliyor ve tıpkı Addams Ailesi’nin “Thing” karakteri gibi kendi başına hareket edebiliyor.

"KOL TAKILI DEĞİLKEN BİLE HAREKET ETTİREBİLİYORUM"

Tilly Lockey, son dokuz yıldır Open Bionics’in kollarını kullanan ve şirketin çalışmalarının yüzü haline gelen çift amputeli bir fenomen olarak, yeni cihazı alan ilk kişilerden biri oldu. Lockey, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Kol takılı değilken bile hareket ettirebiliyorum. Kendi başına görevlerine gidebiliyor; bu oldukça çılgınca.” dedi.

BİYONİK EL KENDİ KENDİNE HAREKET EDİYOR

Lockey, kolunu çıkarıp hâlâ hareket eden biyonik eli yatağına koyuyor ve elin telefonuna doğru ilerlemesini sağlıyor. “El, sanki kendi zihni varmış gibi sürünerek gidiyor.” diye ekliyor.

3D YAZICI İLE ÜRETİLMİŞ VE KASLA ÇALIŞAN KOLLAR

Lockey, tıpkı Open Bionics’in tüm protezleri gibi tamamen 3D yazıcıyla üretilmiş iki Hero PRO prototipi takıyor. Hero kolları çip implantına ihtiyaç duymuyor; bunun yerine şirketin “MyoPod” adını verdiği kablosuz elektromiyografi (EMG) elektrotları kas sinyallerini algılıyor.

Başka bir deyişle, kol tamamen kasla çalışıyor. Lockey’e göre kol esas olarak iki hareketle işliyor: kolu sıkarak eli kapatma ve kolu bükerek eli açma. Daha gelişmiş hareketler ise bir “menü sistemi” üzerinden gerçekleştiriliyor.

GÜÇ VE HAREKET KABİLİYETİ İLE ŞAŞIRTIYOR

Open Bionics ile neredeyse on yıldır yakın çalışan Lockey, yeni kolların gücüne şaşırmış: “Henüz bu kadar güçlü olmaya alışık değilim. İlk taktığımda her şeyi eziyor gibiydim.” diyor.