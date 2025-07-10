2. çeyrekte en çok bilgisayar satan markalar belli oldu

International Data Corporation (IDC), 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilgisayar satış verilerini ve en çok satan markalar listesini yayımladı.

Rapor, PC pazarının ekonomik sorunlara rağmen büyümeye devam ettiğini ve dünya çapındaki satışların 68,4 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 6,5 arttığını ortaya koydu.

LENOVO ZİRVEDE, HP TAKİPTE

Çinli teknoloji devi Lenovo, 17 milyonluk satış ve yüzde 24,8'lik pazar payı ile zirvedeki yerini korudu.

Onu 14,1 milyon satışla HP takip ederken, 9,8 milyon satışla üçüncü sırada yer alan Dell ise ilk beşte satışları düşen tek marka oldu.

ÇEYREĞİN YILDIZI APPLE OLDU

Zirvede Lenovo yer alsa da geride bıraktığımız üç ayın yıldızı Apple olarak öne çıktı.

Şirket, 6,2 milyon Mac satışı gerçekleştirerek bir önceki yıla göre yüzde 21,4'lük etkileyici bir büyüme kaydetti.