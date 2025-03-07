20 ışık yılı uzaklıkta yaşanabilir bir Süper-Dünya keşfedildi

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Yeni bir Süper-Dünya keşfedildi...

Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü (IAC) ve La Laguna Üniversitesi (ULL), HD 20794 adlı Güneş benzeri yıldızın etrafında yer alan ve yaşanabilir bölgede dönen bir süper-dünyanın keşfini doğruladı.

Bu buluş, 20 yılı aşkın gözlemlerle elde edilen değerli bir fırsat sunarak, Dünya benzeri gezegenlerin atmosferlerini daha ayrıntılı incelemeye olanak sağlıyor.

Güneş benzeri yıldızların yaşanabilir bölgelerinde gezegen aramak, Dünya dışı yaşam olasılığını anlamak için önemli bir adım olarak görülüyor..

Ayrıca bu keşif, yaşamın bizim gezegenimizde nasıl oluştuğunu araştıran bilim insanları için de kritik bilgiler sağlıyor.

GÜNEŞ'TEN BİRAZ DAHA KÜÇÜK VE 20 IŞIK YILI UZAKLIKTA

HD 20794, Güneş'ten biraz daha küçük ve sadece 20 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Bu keşif, aynı sistemde 10 yıldan fazla bir süre önce keşfedilen iki başka süper-dünyadan sonra yapılan üçüncü keşif oldu.

DÜNYA'DA 6 KAT DAHA AĞIR

Yeni keşfedilen gezegen HD 20794 d, Dünya'dan altı kat daha ağır bir süper-dünya. Yıldızının etrafında 647 günde bir tur atıyor; bu da Mars'ın Güneş etrafında dönerken geçen süreden yaklaşık 40 gün daha kısa.

Bu yörünge, gezegeni yıldızının yaşanabilir bölgesine yerleştiriyor, yani yüzeyinde sıvı suyun var olabileceği bir mesafede bulunuyor. Bu, bildiğimiz yaşam için gerekli temel bileşenlerden biri.

Gezegenin yıldızına olan mesafesi ve sistemin yakınlığı, onu özellikle cazip kılıyor. Bu özellikler, ELT, ESO'nun 40 metrelik teleskobu ya da ESA ve NASA'nın gelecekteki uzay görevleriyle gözlemler için mükemmel bir aday yapıyor.

YAŞANABİLİRLİK İÇİN NE ANLAMA GELİYOR

Gezegen, sistemin yaşanabilir bölgesinde yer almasına rağmen, üzerinde yaşam barındırıp barındıramayacağını söylemek için henüz çok erken.

Yüksek kütlesi ve eksantrik yörüngesi, onu dünyamızdan oldukça farklı bir gezegen yapıyor.

Güneş Sistemi'ndeki çoğu gezegenin aksine, HD 20794 d'nin yörüngesi dairesel değil, eliptik. Yıldızına olan mesafesi önemli ölçüde değişiyor ve bu da gezegenin yılı boyunca yaşanabilir bölgenin dış kenarından iç kenarına doğru hareket etmesine neden oluyor.