200 milyar dolarlık servet: Jeff Bezos, Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zengin insanı oldu Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Elon Musk'ı tahtından indirerek dünyanın en zengin insanı unvanını geri aldı.

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Özellikle koronavirüs döneminde ayakta kalan Tesla sayesinde ciddi gelir elde eden Elon Musk, son zamanlarda kayıplar yaşıyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise servetini artırmayı sürdürüyor. Bezos, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde Elon Musk'ı tahtından indirerek yeniden dünyanın en zengin insanı oldu.

Serveti 200 milyar dolara ulaştı

Jeff Bezos, 200 milyar dolarlık serveti ile Musk'ın 198 milyar dolarlık servetini geride bıraktı.

Elon Musk, Tesla'nın hisse fiyatının son aylarda yüzde 25 düşmesi nedeniyle servetinin 30 milyar dolardan fazlasını kaybetti.

Artık Amazon'da yönetici olmayan Bezos, e-ticaret devinin artan hisse senedi fiyatlarından faydalanarak servetini artırdı.

Lüks grup LVMH'nin Fransız CEO'su Bernard Arnault, 197 milyar dolar servetiyle dünyanın en zenginleri sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor.

Dördüncü sırada ise 179 milyar dolarlık servetiyle Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg var.

Son verilere göre, dünyanın en zengin insanı ve servetleri şu şekilde:

1. Jeff Bezos - 200 milyar dolar

2. Elon Musk - 198 milyar dolar

3. Bernard Arnault - 197 milyar dolar

4. Mark Zuckerberg - 179 milyar dolar

5. Bill Gates - 150 milyar dolar

6. Steve Ballmer - 143 milyar dolar

7. Warren Buffett - 133 milyar dolar

8. Larry Ellison - 129 milyar dolar

9. Larry Page - 122 milyar dolar

10. Sergey Brin - 116 milyar dolar