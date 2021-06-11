2020'de Bitcoin'den en çok para kazanan ülkeler

2020'de Bitcoin'den en çok para kazanan ülkeler

Chainalysis firmasının yaptığı analize göre Türkler, geçen yıl Bitcoin'den 300 milyon dolar gelir elde etti. Zirvede ise 4,1 milyar dolar gelirle ABD var. İşte Bitcoin'in en çok kazananları...

Son dönemlerde büyümeye devam eden kripto para piyasasına olan ilgi her geçen gün artarken, Türkiye'de yaşayan büyük bir kesimin, bu piyasayı yakından takip ettiği biliniyor.

Özellikle 2020'nin son aylarına doğru, kripto para yatırımcıları ciddi gelirler elde etti. 2020'ye 7 bin 100 dolar civarında giren Bitcoin, yüzde 307'lik yükselişle yıl sonunda 28 bin 900 dolara ulaştı.

Kripto para piyasalarına dair güncel bir araştırma raporu paylaşan Chainalysis, 2020 yılının verilerine göre Bitcoin’den en çok gelir elde eden ülkeleri açıkladı.

ZİRVEDE ABD VAR

Firma tarafından yayınlanan verilere göre, geçtiğimiz yıl Bitcoin'den en çok kazancı 4.1 milyar dolar ile ABD vatandaşları elde etti. Bu ülkeyi 1.1 milyar dolar ile Çin ve 900 milyon dolar ile Japonya takip etti.





TÜRKİYE, 300 MİLYON DOLAR GELİRLE 14. SIRADA

Türkiye'den yatırımcıların 2020'de Bitcoin'den elde ettikleri getiri ise 300 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, Türkiye'yi 2020'de Bitcoin'den en çok gelir elde eden 14. ülke yaptı.

Chainalysis tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin dünyanın en büyük 25. ekonomisi olduğuna dikkat çekilerek, Bitcoin piyasasındaki ağırlığının ekonomik büyüklüğüne göre yüksek olduğu belirtildi.

BITCOIN'DEN EN ÇOK GELİR ELDE EDEN 25 ÜLKE

Chainalysis raporuna göre, 2020'de Bitcoin'den en çok gelir elde eden 25 ülke ve elde ettikleri gelir şu şekilde:

ABD: 4,1 milyar dolar

Çin: 1,1 milyar dolar

Japonya: 900 milyon dolar

Birleşik Krallık: 800 milyon dolar

Rusya: 600 milyon dolar

Almanya: 600 milyon dolar

Fransa: 600 milyon dolar

İspanya: 500 milyon dolar

Güney Kore: 400 milyon dolar

Ukrayna: 400 milyon dolar

Hollanda: 400 milyon dolar

Kanada: 400 milyon dolar

Vietnam:400 milyon dolar

Türkiye: 300 milyon dolar

İtalya: 300 milyon dolar

Brezilya: 300 milyon dolar

Çek Cumhuriyeti: 300 milyon dolar

Hindistan: 200 milyon dolar

Avustralya: 200 milyon dolar

Polonya: 200 milyon dolar

Arjantin: 200 milyon dolar

İsviçre: 200 milyon dolar

Tayvan: 200 milyon dolar

Belçika: 200 milyon dolar

Tayland: 200 milyon dolar

VERİLER NASIL HESAPLANDI

Chainalysis, raporunda blockchain teknolojisinin gizliliği gereği bu rakamların tahmini değerler olduğunu söylüyor.

Firma, önce her kripto para borsasına giriş ve çıkışları tespit ediyor ve ardından fiyat değişimlerini hesaplayarak elde edilen toplam geliri ortaya çıkarıyor.

Ardından söz konusu platformların, ülkelere göre trafik verileri de analiz edilerek toplam kazançlar hesaplanıyor.