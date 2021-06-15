2020'de çocukların internette en çok aradığı içerikler

2020'de çocukların internette en çok aradığı içerikler

Kaspersky araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl çocukların internette en çok aradığı içerikler belli oldu.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle, birçok ülkede sokak festivalleri ve fuarları iptal edildi, akraba ziyaretleri kısıtlandı.

Kaspersky açıklamasına göre, salgın nedeniyle çocukların dünya genelinde eğitimlerinde, arkadaş ve aileleri ile iletişim ve eğlence etkinliklerinde ve birçok yaşam alışkanlığında değişim yaşandı.

Kaspersky, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının yeni koşullar altında nasıl değiştiğini keşfetmek için; arama sorguları, en popüler Android uygulamaları ve Kaspersky Safe Kids kullanıcıları tarafından gönüllü olarak sağlanan web sitesi kategorileri gibi anonim verileri analiz etti.

EN FAZLA İLGİ YAZILIMA

Çocuklar arasında en popüler web sitesi kategorileri yüzde 44,38 ile "yazılım, ses, video" olurken, onu yüzde 22,08 ile "internet iletişim medyası", yüzde 13,67 ile "bilgisayar oyunları" takip etti.

EN POPÜLER UYGULAMA YOUTUBE

En popüler uygulamalar arasında YouTube açık arayla lider oldu. Söz konusu uygulama, dünya genelinde çocuklar arasında en popüler video hizmeti olmaya devam etti.

İkinci sırada WhatsApp, üçüncü basamakta ise TikTok yer aldı. Brawl Stars, Roblox, Among Us ve Minecraft oyunları da listenin üst sıralarına yerleşti.

TIKTOK YİNE ÜST SIRALARDA

TikTok, çocuklar arasında popülerliğini sürdürürken, aynı zamanda sosyal ağ algısı da değişmeye başladı. TikTok, artık sadece klipler ve dudak senkronizasyonları için bir sosyal ağ olmaktan çıkıp, daha eğitici ve yaratıcı içeriklere yer vermeye başladı.

OYUNLARDA MINECRAFT LİDER

Video oyunları arasında popüler olanlar; Minecraft (yüzde 22,84), Fortnite (yüzde 6,73), Among Us (yüzde 3,80), son zamanlarda çocukların dikkatini çeken Brawl Stars (yüzde 6,34) ve Roblox (yüzde 3,82) oldu.