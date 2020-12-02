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- 2020'nin en çok indirilen App Store oyun ve uygulamaları belli oldu
2020'nin en çok indirilen App Store oyun ve uygulamaları belli oldu
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 16:20
- Güncelleme : 02.12.2020 - 16:24
ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni yıla girmemize haftalar kala, resmi uygulama mağazası olan App Store'da bu yıl içinde en çok indirilen oyun ve uygulamaları duyurdu.
Apple'ın paylaştığı listeye baktığımızda, koronavirüsün uygulama alışkanlıklarımızı da değiştirdiğini görebiliyoruz.
ZOOM LİDERLİĞE YERLEŞTİ
Koronavirüs pandemisi sonrasında vazgeçilmez hale gelen video konferans uygulaması Zoom, App Store üzerinden 2020 yılında en fazla indirilen ücretsiz uygulama olarak kayıtlara geçti.
Bu uygulamayı, son zamanlarda ABD'nin gündeminden düşmeyen video paylaşım platformu TikTok takip etti.
Gelin listenin geri kalan oyun ve uygulamalarına daha yakından bakalım.
2020'DE APP STORE'DA EN ÇOK İNDİRİLEN ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMALAR
- ZOOM Cloud Meetings
- TikTok
- Disney+
- YouTube
- Snapchat
- Messenger
- Gmail
- Cash App
- Amazon Shopping
- Netflix
- Google Maps
- DoorDash
- Spotify
- Widgetsmith
- Venom
- Google Meet
2020'DE APP STORE'DA EN ÇOK İNDİRİLEN ÜCRETLİ MOBİL UYGULAMALAR
Apple'ın yaptığı açıklamalara göre, 2020'nin en çok indirilen ücretli uygulaması ise TouchRetouch oldu. Bu uygulama sayesinde, fotoğraflardaki istenmeyen nesneler kaldırılabiliyor.
- TouchRetouch
- Procreate Pocket
- Dark Sky Weather
- Facetune
- HotSchedules
- AutoSleep Track Sleep
- The Wonder Weeks
- SkyView
- Shadowrocket
- Sky Guide
- Forest – Stay Focused
- FlickType Keyboard
- Mirror for Samsung TV
- Scanner Pro by Readdle
- kiraikra+
- Toca Hair Salon 3
- Screen Mirroring+ for Roku
- The Mandalorian Stickers
- FiLMiC Pro
- EpocCam
- Star Walk 2
2020'DE APP STORE'DA EN ÇOK İNDİRİLEN ÜCRETSİZ MOBİL OYUNLAR
Son dönemlerin popüler oyunu Among Us!, son aylarda yaptığı çıkışla 2020'nin en çok indirilen App Store oyunu olmayı başardı. Listenin geri kalanı ise şöyle:
- Among Us!
- Call of Duty: Mobile
- Roblox
- Subway Surfers
- Ink Inc. – Tattoo Drawing
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Brain Test: Tricky Puzzles
- Brain Out
- Coin Master
- Cube Surfer!
- Woodturning 3D
- Homescapes
- Johny Trigger
- Tangle Master 3D
- Mario Kart Tour
- Fishdom
- Sort IT 3D
- Rescue Cut
- Park Master
- UNO
2020'DE APP STORE'DA EN ÇOK İNDİRİLEN ÜCRETLİ MOBİL OYUNLAR
- Minecraft
- Plague Inc.
- Heads Up!
- Monopoly
- Bloons TD6
- Geometry Dash
- NBA 2K20
- Grand Theft Auto: San Andreas
- The Game of Life
- True Skate
- Clue: The Classic Mystery Game
- Terraria
- Five Nights at Freddy’s
- Stardew Valley
- Papa’s Freezeria To Go!
- Bloons TD 5
- Exploding Kittens
- Farming Simulator 3D
- Rebel Inc
- Arcadia
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