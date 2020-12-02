2020'nin en çok indirilen App Store oyun ve uygulamaları belli oldu

2020'nin en çok indirilen App Store oyun ve uygulamaları belli oldu

Apple, 2020 yılı içerisinde App Store'dan en çok indirilen uygulama ve oyunların listesini paylaştı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni yıla girmemize haftalar kala, resmi uygulama mağazası olan App Store'da bu yıl içinde en çok indirilen oyun ve uygulamaları duyurdu.

Apple'ın paylaştığı listeye baktığımızda, koronavirüsün uygulama alışkanlıklarımızı da değiştirdiğini görebiliyoruz.

ZOOM LİDERLİĞE YERLEŞTİ

Koronavirüs pandemisi sonrasında vazgeçilmez hale gelen video konferans uygulaması Zoom, App Store üzerinden 2020 yılında en fazla indirilen ücretsiz uygulama olarak kayıtlara geçti.

Bu uygulamayı, son zamanlarda ABD'nin gündeminden düşmeyen video paylaşım platformu TikTok takip etti.

Gelin listenin geri kalan oyun ve uygulamalarına daha yakından bakalım.

2020'DE APP STORE'DA EN ÇOK İNDİRİLEN ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMALAR

ZOOM Cloud Meetings

TikTok

Disney+

YouTube

Instagram

Facebook

Snapchat

Messenger

Gmail

Cash App

Amazon Shopping

Netflix

Google Maps

DoorDash

Spotify

Widgetsmith

WhatsApp

Venom

Google

Google Meet

2020'DE APP STORE'DA EN ÇOK İNDİRİLEN ÜCRETLİ MOBİL UYGULAMALAR

Apple'ın yaptığı açıklamalara göre, 2020'nin en çok indirilen ücretli uygulaması ise TouchRetouch oldu. Bu uygulama sayesinde, fotoğraflardaki istenmeyen nesneler kaldırılabiliyor.

TouchRetouch

Procreate Pocket

Dark Sky Weather

Facetune

HotSchedules

AutoSleep Track Sleep

The Wonder Weeks

SkyView

Shadowrocket

Sky Guide

Forest – Stay Focused

FlickType Keyboard

Mirror for Samsung TV

Scanner Pro by Readdle

kiraikra+

Toca Hair Salon 3

Screen Mirroring+ for Roku

The Mandalorian Stickers

FiLMiC Pro

EpocCam

Star Walk 2

2020'DE APP STORE'DA EN ÇOK İNDİRİLEN ÜCRETSİZ MOBİL OYUNLAR

Son dönemlerin popüler oyunu Among Us!, son aylarda yaptığı çıkışla 2020'nin en çok indirilen App Store oyunu olmayı başardı. Listenin geri kalanı ise şöyle:

Among Us!

Call of Duty: Mobile

Roblox

Subway Surfers

Ink Inc. – Tattoo Drawing

Magic Tiles 3: Piano Game

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Out

Coin Master

Cube Surfer!

Woodturning 3D

Homescapes

Johny Trigger

Tangle Master 3D

Mario Kart Tour

Fishdom

Sort IT 3D

Rescue Cut

Park Master

UNO

2020'DE APP STORE'DA EN ÇOK İNDİRİLEN ÜCRETLİ MOBİL OYUNLAR

Minecraft

Plague Inc.

Heads Up!

Monopoly

Bloons TD6

Geometry Dash

NBA 2K20

Grand Theft Auto: San Andreas

The Game of Life

True Skate

Clue: The Classic Mystery Game

Terraria

Five Nights at Freddy’s

Stardew Valley

Papa’s Freezeria To Go!

Bloons TD 5

Exploding Kittens

Farming Simulator 3D

Rebel Inc

Arcadia

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