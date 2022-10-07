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    2022'nin en çok güvenlik açığı bulunan tarayıcısı Google Chrome oldu

    Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Google Chrome en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcı olarak kayıtlara geçti.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 10:31
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    2022'nin en çok güvenlik açığı bulunan tarayıcısı Google Chrome oldu

    Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

    Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

    En fazla açık Chrome'da var

    Atlas VPN tarafından yapılan bir araştırma, Google Chrome'un en fazla güvenlik açığı bulunan internet tarayıcısı olduğunu ortaya çıkardı.

    Güvenlik açıklarının paylaşıldığı Vulnerability Database (VulDB) platformu temel alınarak hazırlanan rapor, 1 Ocak - 5 Ekim 2022 arasında dünyanın en çok kullanılan tarayıcısında 303 güvenlik açığı tespit edildiğini söylüyor.

    chrome

    İkinci sırada, 2022'nin başından bu yana 117 güvenlik açığı keşfedilen Mozilla Firefox yer alıyor.

    Microsoft Edge ve Safari ise sırasıyla 103 ve 26 ile üçünücü ve dördüncü sıralarda kendilerine yer buluyor.

    En güvenli tarayıcı Opera

    Söz konusu tarih aralığında tek bir güvenlik açığı bulunmayan Opera, yılın en güvenli tarayıcısı konumunda.

    chrome opera


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