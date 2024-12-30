2024'ün en çok kazanan mobil oyunları açıklandı

Haber Merkezi

Mobil oyun sektörü, 2024 yılında da büyümesini sürdürdü. AppMagic tarafından yayınlanan verilere göre, Honor of Kings 2,6 milyar dolarlık gelirle yılın en çok kazandıran mobil oyunu oldu.

Tencent Games tarafından geliştirilen Honor of Kings, bir MOBA (Çok Oyunculu Çevrimiçi Savaş Arenası) oyunu. 2015 yılında Çin'de piyasaya sürülen oyun, dünya çapında büyük bir oyuncu kitlesine sahip.

Honor of Kings'in başarısında, renkli grafikleri, akıcı oynanışı ve rekabetçi yapısının yanı sıra e-sporlardaki popülaritesi de etkili oldu.

EN ÇOK KAZANDIRAN MOBİL OYUNLAR

AppMagic verilerine göre, 2024 yılında en çok kazandıran 10 mobil oyun şöyle:

Honor of Kings: 2,6 milyar dolar

Monopoly Go: 2,2 milyar dolar

Royal Match: 2 milyar dolar

PUBG Mobile

Roblox

Last War Survival

Candy Crush Saga

Whiteout Survival

Dungeon & Fighter Mobile

Coin Master

MOBİL OYUN GELİRLERİ ARTIYOR

Mobil oyun sektörünün gelirleri, 2024 yılında da artış gösterdi. AppMagic raporuna göre, 2023 yılına kıyasla yüzde 4,9'luk bir gelir artışı yaşandı.

Genshin Impact, Pokémon GO ve Honkai: Star Rail gibi popüler oyunlar, 2024 yılında gelirlerinde düşüş yaşadı ve ilk 10 listesinden çıktı.