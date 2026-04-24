iPhone 18 bekleyenlere kötü haber: Apple, özelliklerden kısacak

Teknoloji devi Apple'ın, 2027 yılının başlarında eş zamanlı olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı standart iPhone 18 ve 18e modellerinde yeni bir üretim stratejisi izleyeceği ortaya çıktı.

Sızdırılan son bilgilere göre şirket, yeni modelin üretim maliyetlerini aşağı çekmek için donanım özelliklerini bütçe dostu "e" serisine daha yakın tutmayı planlıyor.

EKRAN VE İŞLEMCİDE UFAK GERİLEMELER OLABİLİR

Yeni akıllı telefonun ekran özelliklerinde iPhone 17'ye kıyasla küçük gerilemeler yaşanacağı, ancak kullanıcı deneyimini bozacak büyük bir performans kaybı beklenmediği belirtiliyor.

İşlemci tarafında ise cihazın iPhone 18e modeliyle daha uyumlu bir altyapıya sahip olacağı ve standart kullanıcıların bu değişimleri fark etmesinin zor olacağı söyleniyor.

Cihazda kullanılacak olan A20 çipinin bir önceki nesilden daha iyi performans sunması beklenirken, A20 Pro sürümü ile arasındaki güç uçurumunun normalden daha büyük olacağı tahmin ediliyor.

Bu maliyet düşürme politikalarından yalnızca temel modellerin etkileneceği ve iPhone 18 Pro serisinde hiçbir donanım kısıtlamasına gidilmeyeceği özellikle vurgulanıyor.