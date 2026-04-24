Samsung'un sırlarını Çin'e satıyordu: Eski mühendis 7 yıl hapis cezası aldı

Güney Kore mahkemesi, çip üretimindeki kritik verileri sızdırdığı gerekçesiyle yargılanan 56 yaşındaki eski bir Samsung çalışanına hapis cezası verdi.

Endüstriyel Teknoloji Koruma Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunan mühendis, şirket sırlarını sattığı için 7 yıl hapis yatacak.

Davaya göre sanık, 10nm DRAM üretimindeki 600'den fazla ayrıntılı adımı el yazısıyla not alarak Çinli teknoloji şirketi CXMT'ye aktardı.

Bu kritik bilgilerin sızdırılması karşılığında mühendisin, 2 milyon doların yanı sıra hisse senedi opsiyonları ve çeşitli sözleşme teşvikleri aldığı ortaya çıktı.

GÜNEY KORE İÇİN TRİLYONLARCA DOLARLIK KAYIP RİSKİ

Mahkeme, sızdırılan bu verilerin Güney Kore için trilyonlarca dolarlık potansiyel kayıp yaratan temel bir ulusal teknoloji olduğuna hükmetti.

Samsung'un beş yılda yaklaşık 1,08 milyar dolar harcayarak geliştirdiği teknoloji sayesinde Çinli CXMT şirketi, kısa sürede büyük bir sıçrama yaparak 10nm sınıfı üretime geçme fırsatı buldu.

KÜRESEL PAZARDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Savcılık, çalınan fikri mülkiyetin Çinli firmanın ani büyümesine doğrudan katkı sağladığını ve müşterilerin tercihini değiştirerek Samsung'a büyük bir fırsat maliyeti yarattığını savundu.

Artan bileşen kıtlığı nedeniyle HP, Asus ve Dell gibi dev teknoloji markalarının da bellek tedariki için Çinli şirketleri değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.