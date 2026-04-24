Hubble'ın yerini alacak: Roman Uzay Teleskobu'nun fırlatma tarihi ortaya çıktı

NASA'nın Maryland'de bulunan Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde hazırlanan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu için fırlatma takvimi netleşmeye başladı.

En geç Mayıs 2027'de uçurulması taahhüt edilen teleskobun, haziran ayında Florida'daki fırlatma sahasına teslim edilerek eylül başında uzaya gönderilmesi planlanıyor.

KARANLIK ENERJİ VE ÖTEGEZEGENLER İNCELENECEK

Geniş görüş alanını net kızılötesi görüş yeteneğiyle birleştiren teleskop, karanlık enerji ve karanlık madde araştırmaları için gökyüzünün en derin bölgelerini inceleyecek.

Beş yıllık ana görevi boyunca yirmi bin terabaytlık devasa bir veri arşivi oluşturacak olan gözlemevi, astronomlara yüz binlerce ötegezegen ve milyarlarca yıldızı keşfetme imkanı sunacak.

SPACEX FALCON HEAVY İLE UZAYA TAŞINACAK

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, projenin hızlandırılmış gelişimini kamu ve özel girişimin bir araya gelerek başardığı gerçek bir başarı öyküsü olarak nitelendirdi.

Birçok bilim enstitüsünün ortaklaşa yürüttüğü bu tarihi görev kapsamında teleskop, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX firmasına ait Falcon Heavy roketiyle yörüngeye fırlatılacak.