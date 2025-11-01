2026’da dijital dönüşüm: Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”na göre, gelecek yıl bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin ve yaygın kullanımıyla ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılması, orta vadede ise teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

GENİŞBANT ALTYAPISI YAYGINLAŞACAK

Kamu ve özel sektör eliyle işletilen elektronik haberleşme altyapılarında rekabetçilik ve sürdürülebilirlik sağlanacak.

Vatandaşlara yüksek hızlı, güvenli ve uygun maliyetli internet erişimi sunan sabit ve mobil genişbant altyapıları yaygınlaştırılacak.

Gelecek yıl 5G teknolojisinin kullanıma sunulmasıyla birlikte, Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanarak yürürlüğe girecek.

TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE KALACAK

2026’da çalışmalara başlanacak konulardan biri de internet değişim noktaları (İDN) olacak.

İnternet trafiğini birbirine bağlayan bu fiziki altyapıların kurulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek, Türkiye’deki İDN’lerin kurulumu gerçekleştirilecek.

Ulusal ve uluslararası örnekler incelenerek Türkiye’nin internet trafiği, güvenlik ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik durum analizi yapılacak. Bu doğrultuda mevzuat düzenlemeleri tamamlanacak.

ULUSAL SİBER GÜVENLİK GÜÇLENDİRİLECEK

Gelecek yılın öncelikli hedeflerinden biri de ulusal siber güvenliğin güçlendirilmesi olacak.

Bu kapsamda stratejik, düzenleyici ve teknolojik çalışmalar yürütülecek, kurumsal yapılanma geliştirilecek.

Avrupa Birliği’nin NIS2 Direktifi ve Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) gibi düzenlemeleri dikkate alınarak, Türkiye’nin siber güvenlik mevzuatı uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilecek.

Bu çerçevede ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak ve ulusal güvenlik altyapısı güçlendirilecek.

NİTELİKLİ SİBER GÜVENLİK UZMANLARI YETİŞTİRİLECEK

Türkiye’de siber güvenlik bilincinin artırılması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yeni eğitim ve kariyer programları uygulanacak.

Bu alanda görev yapan uzmanların mesleki roller ve yetkinlikleri tanımlanacak, yetkin iş gücünün korunmasına yönelik yeni istihdam modelleri geliştirilecek.

ULUSAL VERİ STRATEJİSİ HAYATA GEÇİYOR

Program kapsamında, ulusal ölçekte veri yönetişim çerçevesi oluşturulacak ve gerekli teknik, kurumsal ve hukuki altyapı geliştirilecek.

Bu doğrultuda “Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanarak uygulamaya konulacak.

Dijital verinin katma değer üretimi için daha etkin kullanılması desteklenecek; açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi güçlendirilecek.

Vatandaşların bu teknolojilere hem kullanıcı hem de geliştirici olarak katılımını artıracak eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılacak.