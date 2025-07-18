2027'deki nadir Güneş tutulması gökyüzünü 6 dakika boyunca karartacak

2 Ağustos 2027 tarihinde, gökyüzü meraklıları için ömür boyu bir kez yaşanabilecek bir olay gerçekleşecek.

Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinden izlenebilecek olan tam Güneş tutulması, 6 dakika 23 saniyeye varan olağanüstü uzun süresiyle dikkat çekiyor.

NERELERDEN GÖRÜLECEK

Tam Güneş tutulması, Atlas Okyanusu üzerinde başlayarak güney İspanya, kuzey Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır gibi ülkeleri kapsayan bir yoldan ilerleyecek.

BU TUTULMAYI ÖZEL KILAN NE

Bu tutulmanın alışılmadık derecede uzun sürmesinin birkaç nedeni var: Tutulma yolu ekvatora yakın geçecek ve Dünya, Güneş'ten en uzak konumunda (afelion) olacak.

Aynı zamanda, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumunda (perige) olması, gölgesinin daha büyük ve yavaş hareket etmesini sağlayarak izleyicilere daha uzun bir tam tutulma deneyimi sunacak.