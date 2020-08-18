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- 3 yıl daha Android güncellemesi alacak Samsung modelleri
3 yıl daha Android güncellemesi alacak Samsung modelleri
- Haber Merkezi
- 18.08.2020 - 15:48
Google'ın akıllı telefonlar için geliştirdiği en yeni işletim sistemi sürümü olan Android 10, üreticiler tarafından telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.
Güncellemeyi ilk olarak bu yılın başlarında Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modelleri için yayınlayan Güney Koreli şirket, şu ana kadar 20'yi aşkın modeline Android 10 güncellemesini sundu.
Samsung, 3 büyük Android güncellemesini alacak akıllı telefonlarını açıkladı. Açıklanan modellerde bazı Galaxy A serisi telefonlar da yer alıyor.
3 BÜYÜK ANDROID GÜNCELLEMESİNİ ALACAK SAMSUNG MODELLERİ
Samsung'un açıklamasına göre, üç yıl boyunca büyük Android güncellemesi alacak modeller şu şekilde:
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A90 5G
- Galaxy Note20 Ultra 5G
- Galaxy Note20 Ultra
- Galaxy Note20 5G
- Galaxy Note20
- Galaxy Note10+ 5G
- Galaxy Note10+
- Galaxy Note10 5G
- Galaxy Note10
- Galaxy Note10 Lite
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20+ 5G
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 5G
- Galaxy S20
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S10+
- Galaxy S10
- Galaxy S10e
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Z Fold2 5G
- Galaxy Z Fold2, Z Flip 5G
- Galaxy Z Flip, Fold 5G
- Galaxy Fold
- Galaxy Tab S7+ 5G
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy Tab S7 5G
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
Samsung, açıkladığı tüm modellerine Android 10 güncellemesini sunduktan sonra, yavaş yavaş Android 11 için çalışmalarına başlayacak.
Google, Android 11 güncellemesini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Ancak güncellemenin yukarıdaki modeller dışında hangi akıllı telefonlar için yayınlanacağı belirsiz.