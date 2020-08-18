3 yıl daha Android güncellemesi alacak Samsung modelleri

Samsung, hangi akıllı telefon modellerinin 3 yıl boyunca Android güncellemesi alacağını duyurdu. Gelin o telefonlara daha yakından bakalım.

Google'ın akıllı telefonlar için geliştirdiği en yeni işletim sistemi sürümü olan Android 10, üreticiler tarafından telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

Güncellemeyi ilk olarak bu yılın başlarında Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modelleri için yayınlayan Güney Koreli şirket, şu ana kadar 20'yi aşkın modeline Android 10 güncellemesini sundu.

Samsung, 3 büyük Android güncellemesini alacak akıllı telefonlarını açıkladı. Açıklanan modellerde bazı Galaxy A serisi telefonlar da yer alıyor.

3 BÜYÜK ANDROID GÜNCELLEMESİNİ ALACAK SAMSUNG MODELLERİ

Samsung'un açıklamasına göre, üç yıl boyunca büyük Android güncellemesi alacak modeller şu şekilde:

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A90 5G

Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note20 5G

Galaxy Note20

Galaxy Note10+ 5G

Galaxy Note10+

Galaxy Note10 5G

Galaxy Note10

Galaxy Note10 Lite

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Fold2 5G

Galaxy Z Fold2, Z Flip 5G

Galaxy Z Flip, Fold 5G

Galaxy Fold

Galaxy Tab S7+ 5G

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Samsung, açıkladığı tüm modellerine Android 10 güncellemesini sunduktan sonra, yavaş yavaş Android 11 için çalışmalarına başlayacak.

Google, Android 11 güncellemesini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Ancak güncellemenin yukarıdaki modeller dışında hangi akıllı telefonlar için yayınlanacağı belirsiz.