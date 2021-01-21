SpaceX, 60 Starlink internet uydusunu daha uzaya fırlattı

ABD'li uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya gönderdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz yıl 14 farklı fırlatma göreviyle yüzlerce Starlink uydusunu yörüngeye göndermişti.

Yeni yılda da görevlerine devam eden şirket, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden 60 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdi. Böylelikle yörüngedeki Starlink uydu sayısı 1015'e yükseldi.

Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi, Atlantik Okyanusu'ndaki bir drone gemisine başarıyla iniş yaptı.

SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı - VİDEO

10 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

Bildiğiniz gibi daha önce fırlatılan Starlink uyduları, yörüngeye yerleşmeden önce Dünya'dan çıplak gözle takip edilebiliyordu. Ancak şirket, Ağustos 2020'den itibaren, güneş ışığının uydulardaki antenlerden ve diğer yüzeylerden yansımasını önlemek ve parlaklıklarını azaltmak için kaplama kullanıyor.



