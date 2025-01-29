4 büyük Android güncellemesi alacak Samsung modelleri

Haber Merkezi

Samsung, yazılım güncellemeleri konusunda sektörde liderliği elinde bulunduruyor. Galaxy cihazları, uzun süreli yazılım desteği ve yeni Android sürümlerine hızlı geçiş ile biliniyor.

2022 yılında seçili Galaxy cihazları için dört nesil Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik yaması sözü veren Samsung, bu sözünü yeni modellerle de sürdürüyor.

4 ANDROİD GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

İşte dört büyük Android güncellemesi alacak Samsung Galaxy telefonlar ve tabletler:

Galaxy S serisi:

Galaxy S23 serisi (S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE)

Galaxy S22 serisi (S22, S22+, S22 Ultra)

Galaxy S21 serisi (S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE)

Galaxy Z serisi:

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3

Galaxy A serisi:

Galaxy A73 5G, A55 5G, A54 5G, A53 5G

Galaxy A35 5G, A34 5G, A33 5G, A25 5G

Galaxy A24, A15 (LTE/5G)

Galaxy M serisi:

Galaxy M55 5G, M55s 5G, M54 5G

Galaxy M35 5G, M34 5G

Galaxy F serisi:

Galaxy F55 5G, F54 5G, F34 5G, F15 5G

Galaxy Tab serisi:

Galaxy Tab S9 serisi (S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+)

Galaxy Tab S8 serisi (S8, S8+, S8 Ultra)

Galaxy XCover serisi:

Galaxy XCover 7, XCover 6 Pro

Bu Galaxy cihazları, piyasaya sürüldükleri Android sürümünden itibaren dört büyük Android güncellemesi alacak.

Samsung'un genişletilmiş yazılım desteği, kullanıcıların telefonlarını daha uzun süre güncel ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor.