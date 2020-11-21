57 yıllık Arecibo teleskobu için yıkım kararı alındı

Bilim dünyasında önemli keşiflere imza atan teleskobun, gördüğü zarar nedeniyle yıkılması kararlaştırıldı.

Yarım asırdan fazla bir süredir önemli bilimsel çalışmalarda yer alan Porto Riko'daki Arecibo teleskobu, faaliyetlerinde sona geldi.

305 metre genişliğindeki radyo teleskobunun 900 ton ağırlığındaki merkezi alıcı platformunu taşıyan kabloları koptu.

Kabloların onarımının, çalışanları riske atma ihtimalinden dolayı imkansız olduğu bildirildi.

ARECIBO YIKILACAK

Gözlemevini işleten ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan (NSF) yapılan açıklamada, teleskop için kontrollü yıkım işleminin başlayacağı duyuruldu.

NSF'de görevli Profesör Sean Jones, yıkım kararıyla ilgili "Beklenmedik ve kontrolsüz bir çökme durumunda, insanların can güvenliğini korumak ve ziyaretçi eğitim merkezi de dahil olmak üzere tüm Arecibo Gözlemevi'nin kaybını önlemeyi amaçlıyor." dedi.

1963'TE İNŞA EDİLDİ

NSF'de bir başka görevli bilim insanı Ralph Gaume, Arecibo Gözlemevi'ni tamamen kapatmayacaklarını, alandaki altyapıyı çeşitli araştırma ve eğitim amaçlarına hizmet edebilmesi umuduyla korumaya çalışacaklarını kaydetti.

1963 yılında inşa edilen Arecibo teleskobu, dünyanın tek çanaklı en büyük operasyonel radyo teleskobu olarak tarihe geçmişti.

FİLMLERE KONU OLDU

Simge haline gelen teleskop, "Contact", "GoldenEye" ve diğer Hollywood yapımı filmlerde görülmesiyle biliniyor.

Dünya dışı yaşam arayışı kapsamında çalışmalar yapan astronomlar, 1974 yılında Arecibo'dan uzaya radyo sinyalleri göndermişti. İlk ötegezegen, 1990 yılında bu alandan keşfedilmişti.

Teleskop ayrıca Dünya'ya yakın asteroidler ve uzaydaki hızlı radyo patlamalarına ilişkin çalışmalara öncülük etmişti.