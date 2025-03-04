İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Türkiye'nin 5G yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulundu. ULAK Haberleşme’nin, Turkcell, Türksat AŞ ve Türk Telekom ile gerçekleştirdiği iş birlikleri için düzenlenen imza törenine katılan Uraloğlu, bu anlaşmaların Türkiye'nin haberleşme altyapısını güçlendireceğini belirtti.

5G'YE GEÇİŞTE YENİ ADIMLAR

Bakan Uraloğlu, Türkiye’deki 5G çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, "İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 34 noktada test kullanımları başladı. Şimdi ise 4 büyük stadyumu kapsama alanına dâhil ettik. 2024 içinde ihalesini yaparak, 2026 itibarıyla 5G teknolojisini Türkiye’ye kazandıracağız" dedi.

ULAK Haberleşme ile Turkcell arasında yapılan baz istasyonu anlaşmasına da değinen Uraloğlu, bu iş birliğinin akıllı ulaşım sistemleri için kritik bir adım olduğunu belirtti. “Hasdal ile İstanbul Havalimanı arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik yol akıllı ulaşım sistemleriyle donatılacak. Bu proje, Türkiye’de bir ilk olacak. Bakanlık olarak desteklediğimiz bu modelin, öncelikle ana arterler olmak üzere tüm ülkeye yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

TBMM'DE 5G DENEYİMİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 5G teknolojisinin test edileceğini de duyurdu. Operatörlere bu süreçte gerekli imkânları tanıdıklarını ifade eden Uraloğlu, “Bir operatörümüz kurulumunu tamamladı. Büyük ihtimalle cuma günü TBMM’de 5G bağlantısını test ederek Meclis’i bu yeni nesil teknolojiyle buluşturacağız. Diğer operatörlerimiz de ay sonuna kadar sistemlerini tamamlayacak” dedi.

Uraloğlu, bu gelişmelerin Türkiye'nin haberleşme altyapısının güçlenmesi, yerlileşmesi ve ileri teknolojiye uyum sağlaması açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek, “Bu stratejik iş birlikleri, daha güçlü, güvenli ve sürdürülebilir bir iletişim ağı oluşturma hedefimize katkı sağlayacak. Türkiye’nin haberleşme ekosisteminde yerli ve milli teknolojilerle bağımsızlığımızı pekiştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

TÜRK TELEKOM: "ULAK İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ise ULAK baz istasyonlarını en fazla kullanan operatör olduklarını vurgulayarak, “Şu ana kadar 6 ili ULAK'a teslim ettik. Yeni ürünler geliştirildiğinde, en fazla kullanan operatör yine Türk Telekom olacak. Türkiye’yi uçtan uca bağlayan güçlü altyapımızı daha da geliştirmek için yerli ve milli baz istasyonları ile iş birliğimizi üst seviyeye taşıyoruz” dedi.

Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir eşik olan 5G çalışmaları, hem haberleşme altyapısının modernizasyonu hem de akıllı ulaşım sistemleri gibi projelerle ülke çapında genişlemeye hazırlanıyor.