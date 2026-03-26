NASA, uzay planlarını açıkladı: Ay üsleri ve Mars helikopterleri yolda

NASA, sadece kısa ziyaretlerle sınırlı kalmayıp uzayda kalıcı bir varlık oluşturmayı hedefleyen yeni ve iddialı yol haritasını paylaştı.

Artemis programının bir parçası olan bu kapsamlı plan, Ay'da tam zamanlı yaşamayı ve nükleer enerjili uzay araçlarını test etmeyi içeriyor.

Kurumun öncelikli hedefleri arasında, Ay yüzeyinde günlük yaşamı ve gelecekteki derin uzay görevlerini destekleyecek yaşam alanları ile enerji sistemleri kurmak yer alıyor.

Yakın zamanda gerçekleştirilecek olan dört astronotlu fırlatma, 1972 yılından bu yana yapılacak ilk insanlı Ay görevi olarak insanların orada yaşamasına doğru büyük bir adım teşkil edecek.

MARS HELİKOPTERLERİ DEVREYE GİRECEK

Derin uzay hedefleri kapsamında Mars'ta helikopterlerin uçurulması da bu dev projenin en dikkat çeken unsurları arasında bulunuyor.

Jared Isaacman'ın aktardığı bilgilere göre kurum, küresel uzay keşfinde liderliğini korumak ve süreci hızlandırmak amacıyla bürokratik engelleri ortadan kaldırıyor.