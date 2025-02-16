6000 mAh bataryalı ZTE Blade V70 Max tanıtıldı

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ZTE, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarına yeni bir modelle giriş yaptı: Blade V70 Max. Şık tasarımı ve güçlü bataryasıyla dikkat çeken bu telefon, bütçe dostu bir cihaz arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir.

ZTE BLADE V70 MAX'İN ÖZELLİKLERİ

Blade V70 Max, 6.9 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekran ile geliyor.

Unisoc T606 işlemci ve 4 GB RAM ile güçlendirilen telefon, 128 GB dahili depolama alanı sunuyor.

50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı kameradan oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olan cihazın ön tarafında ise 8 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

DEV BATARYA VE HIZLI ŞARJ

Blade V70 Max'in en dikkat çekici özelliği ise 6000 mAh kapasiteli bataryası. Bu devasa batarya, telefonun günlerce şarj edilmeden kullanılabilmesini sağlıyor.

Ayrıca, 22.5W hızlı şarj desteği sayesinde batarya hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.

ZTE Blade V70 Max'in fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak, özelliklerine bakıldığında oldukça uygun fiyatlı bir cihaz olması bekleniyor.