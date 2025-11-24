8.000 mAh bataryalı Realme Neo 8 yakında piyasaya sürülecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Realme, GT 8 serisinin ardından şimdi de Neo 8 serisi üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.

Yakında Çin'de tanıtılması beklenen bu yeni modelin teknik özellikleri sızıntılarla gün yüzüne çıkmaya başladı.

8.000 MAH BATARYA VE OLED EKRAN

İddialara göre telefon, 8.000 mAh üzerinde kapasiteye sahip devasa bir batarya ve metal orta çerçeve ile gelecek.

Cihazın 1.5K çözünürlük sunan 6,78 inç büyüklüğünde düz bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

İŞLEMCİ VE KAMERA DETAYLARI

Ultrasonik parmak izi okuyucu ve 50 megapiksel ana kamera ile donatılacak modelin işlemcisi hakkında ise belirsizlik sürüyor.

Bazı kaynaklar Snapdragon 8 Gen 5'i işaret ederken, diğerleri Dimensity serisi bir yonga seti kullanılabileceğini öne sürüyor.