8.000 mAh bataryaya sahip ilk akıllı telefon yakında tanıtılacak

Haber Merkezi

Akıllı telefon pazarında batarya kapasitesi yarışı tüm hızıyla devam ediyor ve bu yarışta Çinli markalar ön plana çıkıyor.

Daha önce Oppo ve OnePlus'ın sektördeki en büyük bataryayı geliştirdiği yönünde haberler çıkmış olsa da bu teknolojiyi ilk olarak piyasaya sürecek olan Honor olacak gibi görünüyor.

Şirketin önümüzdeki hafta "Power" adı altında yeni bir orta segment ürün ailesini tanıtması bekleniyor ve bu serideki bir akıllı telefonun devasa bir 8.000 mAh bataryayla geleceği iddia ediliyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE UZUN KULLANIM SÜRESİ BİR ARADA

Güvenilir kaynaklardan Digital Chat Station, Honor'un yeni akıllı telefon modelinin sadece büyük bir bataryaya sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda dikkat çekici orta segment özellikler sunacağını da belirtiyor.

İddiaya göre Honor Power, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alacak. Bu işlemci seçimi, telefonun ilk olarak Çin pazarında tanıtılacak olması göz önüne alındığında sürpriz olarak değerlendiriliyor.

Ancak bu durum, Honor'un bu yeni orta segment akıllı telefon modelini Çin lansmanının hemen ardından diğer pazarlarda da satışa sunmayı planladığının güçlü bir işareti olarak yorumlanabilir.