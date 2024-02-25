ABD 52 yıl sonra ilk kez fırlatmıştı: Ay'daki araç devrildi ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında uzaya yolladığı "Odysseus" adlı uzay aracı, Ay yüzeyinde yan yattı.

AA & Ensonhaber

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

"Odysseus" veya kısaca "Odie" lakaplı Ay'a iniş aracı, geçtiğimiz hafta Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yola çıktı ve daha sonra yüzeye indi.

Odysseus, inişiyle 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçti.

Araç yüzeyde yan yattı

"Odysseus" adlı uzay aracı, Ay yüzeyinde yan yattı. Intuitive Machines Üst Yöneticisi (CEO) Steve Altemus, Odysseus'un "çok hızlı iniş yapması sebebiyle ayaklarından birinin takılmış olabileceğini" söyledi.

Altemus, "Devrilmiş olmasına rağmen aracın oldukça fazla operasyonel kabiliyeti bulunuyor." ifadesini kullandı ve görevin devam edeceğini açıkladı.

4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak, Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.