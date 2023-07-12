ABD, 69 milyar dolarlık Microsoft-Activision anlaşmasını onayladı ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC), Microsoft'un bilgisayar oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasını engellemek üzere başvuru yaptığı mahkeme, Microsoft lehine karar verdi ve satın almanın önündeki engeli kaldırdı.

AA & Ensonhaber ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz yıl resmen açıklamıştı. Açıklamada, Microsoft'un, Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi. Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek. Duyurunun ardından Avrupa Birliği harekete geçmiş ve anlaşma hakkında inceleme başlatmıştı. Daha sonra ise AB, anlaşmaya onay verdiğini duyurmuştu. ABD'de mahkeme onay verdi Anlaşmanın önündeki en büyük engel, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) olarak gösteriliyordu. Komisyon, haziran ayında anlaşmayı geçici olarak engellemiş ve mahkemeye başvurmuştu. ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun, Microsoft'un bilgisayar oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasını engellemek üzere başvuru yaptığı mahkeme, Microsoft lehine karar verdi ve satın almanın önündeki engeli kaldırdı. Avrupa Birliği (AB) de yürüttüğü rekabet incelemesini tamamlayarak Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay vermişti.