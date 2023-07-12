ABD, 69 milyar dolarlık Microsoft-Activision anlaşmasını onayladı
AA & Ensonhaber

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz yıl resmen açıklamıştı.

Açıklamada, Microsoft'un, Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü şirketi haline getirecek.

Duyurunun ardından Avrupa Birliği harekete geçmiş ve anlaşma hakkında inceleme başlatmıştı. Daha sonra ise AB, anlaşmaya onay verdiğini duyurmuştu.

Microsoft-Activision Blizzard anlaşmasına AB'den itiraz

ABD'de mahkeme onay verdi

Anlaşmanın önündeki en büyük engel, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) olarak gösteriliyordu.

Komisyon, haziran ayında anlaşmayı geçici olarak engellemiş ve mahkemeye başvurmuştu.

ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun, Microsoft'un bilgisayar oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasını engellemek üzere başvuru yaptığı mahkeme, lehine karar verdi ve satın almanın önündeki engeli kaldırdı.

Avrupa Birliği (AB) de yürüttüğü rekabet incelemesini tamamlayarak Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay vermişti.