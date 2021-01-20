ABD, Avustralya'dan sosyal medya yasasını geri çekmesini istedi

ABD, Avustralya'dan, haber kaynaklarına ödeme yapılmasını öngören sosyal medya yasa teklifini geri çekmesini talep etti.

Avustralya, haber kaynaklarına ödeme yapılmasını öngören bir sosyal medya yasa teklifi çıkarmıştı. Ancak ABD, bu durumdan oldukça rahatsız.

ABD, Avustralya'dan, haber kaynaklarına ödeme yapılmasını öngören sosyal medya yasasını geri çekmesini istedi.

ABD Başkanlık Ofisi İcra Dairesinden gönderilen mektupta, Canberra yönetiminin iki ABD şirketini, haber kaynakları için ödeme yapmaya zorlayacak yasa teklifinden duyulan endişeye dikkat çekildi.

Mektupta, Avustralya'dan Facebook ve Google aleyhine işleyecek yasa teklifi konusunda geri adım atması talep edildi.

Avustralya, Nisan 2020'de teknoloji devlerinin kullandıkları içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak, sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Bunun ardından Facebook, yasa teklifi kabul edilirse Avustralya'da artık haber içeriği paylaşmayacağını duyurmuştu.

Canberra Üniversitesinin 2020 Dijital Haber Raporuna göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.

AVUSTRALYA'NIN YASASI NE ANLAMA GELİYOR

Avustralya hükümetinin aldığı yeni karara göre Google ve Facebook, Avustralyalı medya organlarıyla bir anlaşma yapacak ve yayınladıkları haber başına medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

Şimdilik yalnızca Google ve Facebook'u kapsayan kararın bu yıl içerisinde Avustralya Parlamentosu'ndan geçip kısa sürede yasalaşması bekleniyor.

Avustralya hükümetinin aldığı karar bununla da sınırlı değil. Karara göre Google ve Facebook, haber paylaşımlarından elde ettiği gelirlerin bir kısmını yine medya kuruluşlarıyla paylaşmak zorunda kalacak.

Yasaya karşı koyulması durumunda ise şirketlerin yıllık cirosunun yüzde 10'u ya da 7.2 milyon dolar ceza verilecek.