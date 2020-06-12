ABD başkan adayından Facebook için imza kampanyası

ABD Demokrat Başkan adayı Joe Biden, Facebook'un dezenformasyon konusunda politikalarını değiştirmesi için imza kampanyası başlattı.

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook yeniden hedeflerin haline geldi.

ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden, Facebook'u bilgi kirliliğini önleyememekle eleştirdi ve şirketin politikalarını değiştirmesi için imza kampanyası başlattı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Facebook'a yüklendi.

"ZAMAN DARALIYOR"

''Facebook, şu ana kadar platformunda dezenformasyonun yayılmasını önlemek için gerçek reformlar yapamadı. Zaman daralıyor.' değerlendirmesinde bulunan Biden, şirketin politikalarını değiştirmesi için imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

"SEÇİMLERİMİZ TEHLİKEDE"

2016'daki başkanlık seçimlerinde sosyal medya platformları kontrol edilmediğinde ve bilgi kirliliğinin yayılmasına izin verildiğinde neler yaşandığını gördüklerini belirten Biden, ''Seçimlerimiz tehlikede ve bunun 2020'de yeniden olmasına izin veremeyiz.'' ifadesini kullandı.

Facebook ise seçimlerle ilgili olarak, ''Seçilmiş temsilciler, kuralları belirlerse biz de uyacağız. Kasımda seçimler olacak, söylenenlere katılmasak da siyasi söylemleri koruyacağız.'' açıklaması yapıldı.

Facebook, ABD Başkanı Trump'ın Minneapolis'teki olaylarla ilgili yazdığı, “Yağma başladığında silahların ateşlenmesi de başlar.” paylaşımın kendi platformundan kaldırılması yönünde gelen tepkilere ise ''Yargıç rolünde değiliz.'' cevabını vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya şirketlerinin kullanıcılarının paylaşımlarına müdahale etmesini istemiyor.