ABD endişeli: Huawei, TSMC'den yüz binlerce çip satın aldı

Haber Merkezi

Huawei'nin Tayvanlı çip üreticisi TSMC'den yüz binlerce çip alması, ABD'de büyük yankı uyandırdı.

Bu durum, özellikle Donald Trump'ın Ticaret Bakanlığı adayı Jeffrey Kessler'in sert tepkisine neden oldu.

Kessler, Senato Bankacılık Komitesi'ndeki adaylık duruşmasında, bu yasa dışı çip sevkiyatlarının "çok büyük bir endişe" yarattığını belirtti ve güçlü yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ YAPAY ZEKA YARIŞI

ABD ve Çin arasındaki teknoloji rekabeti, özellikle yapay zeka alanında yoğunlaşıyor.

Yapay zeka çiplerinin askeri uygulamalarda kullanılma potansiyeli, her iki ülkeyi de güçlü silikon bileşenler geliştirmeye teşvik ediyor. Bu rekabet, Huawei'nin TSMC'den çip almasıyla yeni bir boyut kazandı.

Geçtiğimiz ekim ayında, TechInsights adlı bir Kanada teknoloji araştırma şirketi, Huawei'nin Ascend 910B AI hızlandırıcı çipini incelediğinde, içinde TSMC tarafından üretilmiş bir çip buldu.

Bu durum, ABD'nin ihracat kontrol politikalarının ihlal edildiği şüphesini doğurdu. Cumhuriyetçi milletvekili John Moolenaar, bu durumu "ihracat kontrol politikasının felaket bir başarısızlığı" olarak nitelendirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, TSMC'ye Çinli şirketlere daha fazla çip göndermeyi durdurma emri verdi.

Ayrıca, Sophgo adlı Çinli şirketin TSMC'den yüz binlerce çip sipariş ettiği ortaya çıktı. TSMC ise yasalara uygun bir şirket olduğunu ve 2020'den beri Huawei'ye doğrudan çip göndermediğini açıkladı.