ABD endişeli: Uzay istasyonu kapatılırsa Çin tek güç haline gelecek

25 yılı aşkın süredir görev yapan Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) ömrünü tamamlaması, uzmanlara göre ABD'nin uzay yeteneklerinde ciddi boşluklar ve ulusal güvenlik riskleri oluşturabilir.

Bu durum, Çin’in 2022'den beri faaliyette olan gelişmiş Tiangong uzay istasyonuyla yörüngedeki tek güç haline gelme ihtimalini doğuruyor.

Eğer ISS emekliye ayrılırsa, Tiangong istasyonunun yörüngedeki tek merkez olmasıyla birlikte küresel uzay teknolojilerinin Çin standartlarına uyum sağlamasından korkuluyor.

Uzmanlar bu potansiyel değişimi akıllı telefon pazarındaki Apple ve Android baskınlığına benzeterek ABD'nin stratejik kayıplar yaşayabileceği konusunda uyarıyor.

2023 YILINA KADAR UZATILABİLİR

ABD'li yasa koyucular, ticari istasyon ihalelerindeki gecikmeler nedeniyle ISS finansmanının 2032 yılına kadar uzatılması için yoğun baskı yapıyor.

NASA ise süreci, Başkan Donald Trump'ın uzay politikalarıyla uyumlu ve maliyet odaklı bir şekilde yönetmeye çalıştığını belirtiyor.

Axiom Space ve Vast gibi özel şirketler, kendi uzay istasyonlarını hayata geçirmek için yüz milyonlarca dolarlık devasa fonlar toplamayı başardı.

Vast firması, federal destek almasa dahi önümüzdeki yıl Haven-1 adlı temel istasyonunu yörüngeye fırlatmayı hedefliyor.