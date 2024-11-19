ABD, Google Chrome'un satılmasını istiyor

Haber Merkezi

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Google'ın arama motoru pazarındaki tekelci konumunu sona erdirmek için radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

Google'ın Chrome tarayıcısını satmasını talep eden DOJ, bu sayede arama motoru sektöründe rekabeti artırmayı hedefliyor.

Bu karar, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı ve OpenAI gibi şirketlerin Chrome'u satın alarak güçlenme ihtimalini ortaya çıkardı.

CHROME NEDEN SATILMAK ZORUNDA

Adalet Bakanlığı, Google'ın arama motoru pazarındaki hakimiyetinin kabul edilebilir sınırları aştığını savunuyor.

Dünya genelinde en çok kullanılan tarayıcı olan Chrome, Google'ın kendi arama motorunu varsayılan olarak kullanıyor ve bu durum Google'a haksız bir avantaj sağlıyor.

DOJ ayrıca, Google'ın Gemini isimli yapay zekasının web sitelerinden veri toplama şeklini de kısıtlamayı planlıyor.

Web siteleri, Gemini AI'nin içeriklerini tarayarak kullanıcılarına özetlenmiş bilgiler sunması nedeniyle trafik kaybından şikayetçi.

Google'ı Chrome'u satmaya zorlamanın yanı sıra, Adalet Bakanlığı yetkilileri şirketin Android işletim sistemini satma ihtimalini de değerlendiriyor.

Ancak bu öneri şu an için aşırı radikal bulunuyor. Alternatif olarak, Google'ın Android'i arama ve Play Store gibi hizmetlerden ayırması gündeme gelebilir.

OPENAI, CHROME'U SATIN ALABİLİR

Chrome'un satışı ucuz olmayacak, ancak Bloomberg analistlerine göre, onu karşılayabilecek çoğu alıcı da antitröst incelemeleri altında.

Bu noktada OpenAI, GPT destekli arama hizmetini Chrome ile birleştirerek önemli bir güç elde edebilir.