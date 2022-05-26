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    ABD, Twitter'a 150 milyon dolar ceza verdi

    Twitter, ABD'de kişisel verileri ihlalden 150 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 10:42
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    ABD, Twitter'a 150 milyon dolar ceza verdi

    Son zamanlarda Elon Musk'ın satın alacağını açıklamasıyla gündemden düşmeyen Twitter'a, ABD'den kötü haber geldi.

    ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu, Twitter'ı 6 yıl boyunca kullanıcıların kişisel verilerini uygunsuz bir şekilde reklamcılara satmakla suçladı.

    Verilerin güvenlik için toplandığı, ancak daha sonra reklamlarla, kullanıcıları etkilemek için de kullanıldığı açıklandı.

    150 milyon dolar ceza aldı

    Twitter, ABD'de kişisel verileri ihlalden 150 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı. Öte yandan Twitter, 2011 yılında imzalanan anlaşmayı ihlal etmekle de suçlandı.

    Anlaşmayla şirket, kullanıcıların telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi güvenlik amacıyla toplanan bilgileri reklamcılara satmayacağını kabul etmişti.

    Ancak Twitter’ın bu bilgileri Eylül 2019'a kadar, reklamcılığı geliştirmek için de kullandığı vurgulandı.

    twitter


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