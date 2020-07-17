ABD ve İngiltere 5G için birlikte çalışacak

ABD ve İngiltere 5G için birlikte çalışacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 5G çözümleri konusunda anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin baskılarından sonra geri adım atmak zorunda kalan ve Çinli şirket Huawei'yi ülkedeki 5G ağlarından çıkaran İngiltere, Çin'in sert tepkilerine maruz kalmıştı.

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden; bu kararın, İngiltere’nin 5G’ye geçişini 2-3 yıl geciktirebileceğini ve 2 milyar sterlin seviyesinde ek maliyet yaratabileceğini açıklamıştı.

İNGİLTERE 5G İÇİN YENİ ORTAĞINI BULDU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptıkları telefon görüşmesinde, "güvenli 5G çözümleri" konusunda birlikte çalışma vurgusu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus; yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo ve Raab'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

"ABD VE İLGİLTERE ANLAŞTI"

Görüşmede, İngiltere'nin Çin şirketi Huawei’i 5G altyapısından çıkarma kararının ele alındığını vurgulayan Ortagus, "Pompeo ve Raab, daha da güvenli 5G çözümlerinin oluşturulmasını teşvik etmek için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda ABD ile İngiltere, Çinli şirket Huawei'nin yokluğunda yeni 5G teknolojileri geliştirmek için adımlar atacak.