ABD'de 35 eyalet daha Google'a dava açtı

ABD'de 35 eyalet daha, reklam sektöründeki rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle Google'ı mahkemeye verdi.

Geçtiğimiz günlerde Teksas Başsavcısı Ken Paxton öncülüğünde Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Utah başsavcıları, "tekelci gücünü" kullanarak fiyatları kontrol ettiği ve rekabeti engellediği gerekçesiyle Google'a dava açmıştı.

35 EYALET DAHA DAVA AÇTI

Colorado Başsavcısı Phil Weiser öncülüğünde 35 eyalet başsavcısıyla ABD'ye bağlı Guam Adası ve Porto Riko, başkent Washington'da Google'a antitröst davası açtı.

Weiser'in ofisinden yapılan açıklamada, Google'ın internet reklamlarındaki "tekelci gücünü" kullanarak tüketiciler ve reklam verenleri mağdur ettiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

KENDİ ÜRÜNLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR İDDİASI

Dava dilekçesinde Google, arama motorunda kendi ürünlerini öne çıkarmakla ve rakiplerini dezavantajlı konuma sokup online arama sistemindeki tekelini genişletmeye yönelik adımlar atmakla suçlanıyor.

Davacı eyaletler, söz konusu davanın Adalet Bakanlığının ekimde Google aleyhinde açtığı "tekelleşme" davasıyla birleştirilmesi talebinde bulundu.

Bu dava, son 3 ayda ABD makamlarınca Google'a karşı açılan 3. antitröst davası oldu.

Google'ın Ekonomi Politikası Direktörü Adam Cohen ise şirketin nasıl çalıştığıyla ilgili soruları yanıtlamaya hazır olduklarını ve kullanıcılar için yüksek kaliteli bir arama deneyimi sunmaya odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.