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AA & Ensonhaber

1 Ocak sabahı, yerel saatle 08.15 civarında Las Vegas’taki Trump Oteli’nin önünde Tesla marka bir araç infilak ederek alev aldı. Patlama sırasında araçta bulunan Matthew Alan Livelsberger yaşamını yitirdi, çevredeki yedi kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yetkililer, Livelsberger’in ABD ordusunda görevli olduğunu açıkladı.

Şerif Kevin McMahill, patlamanın hemen öncesinde Livelsberger’in kafasına ateş ederek intihar ettiğini, olay yerinde silahın ayaklarının dibinde bulunduğunu ifade etti.

Bu trajik olay, yapay zeka teknolojilerinin yanlış ellerde nasıl bir tehdit oluşturabileceği tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında, Matthew Alan Livelsberger’in Las Vegas’taki saldırıyı planlarken OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli ChatGPT’yi kullandığını açıkladı.

YAPAY ZEKA, İLK KEZ BÖYLE BİR OLAYDA KULLANILDI

McMahill, yapay zekanın rolüne ilişkin endişeleri dile getirirken, "Yapay zekanın bir gün hayatımızın her alanında oyunun kurallarını değiştireceğini biliyorduk. Ancak bu, ChatGPT’nin ABD topraklarında bir kişinin patlayıcı bir cihaz kurmasına yardımcı olmak için kullanıldığı ilk vaka." ifadelerini kullandı. Şerif, bu durumun kendileri açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu, ancak aynı zamanda kolluk kuvvetleri ve ilgili birimler için öğretici bir ders niteliği taşıdığını vurguladı.

PATLAYICILAR VE YAPAY ZEKA ARASINDAKİ BAĞLANTI

Şerif Yardımcısı Dori Koren, Livelsberger’in ChatGPT’yi kullanarak saldırıda ihtiyaç duyduğu patlayıcı miktarını hesapladığını ve havai fişek temin edebileceği yerleri araştırdığını belirtti. Ayrıca, havai fişeklerin nasıl bir patlayıcı potansiyele sahip olduğunu öğrendiğini de ekledi. Emniyet yetkilileri, ChatGPT’nin sağladığı spesifik bilgilerin detaylarını açıklamaktan kaçındı.

OPENAI'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

ChatGPT’nin bu olayda kullanıldığı iddiaları üzerine, yapay zekanın geliştiricisi OpenAI henüz resmi bir açıklama yapmadı.