ABD'de UFO'larla ilgili oturum yapıldı

Savunma ve istihbarat yetkilileri, Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi. Açıklamalarda, "Amacımız, bir şey bulursak onu örtbas etmek değil" denildi.

ABD Kongresi, 50 yıl sonra UFO’lar konusunda ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yetkililer, konuyla ilgili Temsilciler Meclisi İstihbarat Alt Komisyonu'nda ifade verdi.

"Gizli tutulan belge yok"

Donanma İstihbarat Müdür Yardımcısı Scott Bray, tanımlanamayan cisimlerle ilgili gizliliği kaldırılmış iki görüntü paylaştı.

"Bunların ne tür nesne olduğuna dair bir açıklamam yok." diyen Bray, konuyla ilgili herhangi bir belge ya da materyalin gizli tutulmadığını söyledi.

400 tanımlanamayan olay

Aynı zamanda Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) Görev Gücü Direktörü olan Bray, "Veriler bizi nereye götürürse oraya gideceğiz." dedi.

Bray ayrıca, 2004-2021 yılları arasında 400 tanımlanamayan olay rapor edildiği ve bunların yüzde 80'inin birden fazla cihaza kaydedildiği bilgisini paylaştı. Askeri uçaklar, 11 kez söz konusu cisimlerle yakın mesafeye geldi.

"Amacımız örtbas etmek değil"

Savunma ve istihbarat görev gücünü denetleyen Ronald Moultrie, UFO görüntülerinin ardındaki gerçeğe ulaşmak için büyük bir istek olduğunu anımsattı.

Moultrie, "Amacımız, bir şey bulursak onu örtbas etmek değil, orada ne olabileceğini anlamak." ifadesini kullandı.

Tanımlanamayan nesnelerin uçuş güvenliği için risk oluşturduğunu belirten Moultrie, bunların kökenlerini belirlemeye odaklandıklarını aktardı.

"Oluşturdukları tehditlerin hafifletilmesi gerekiyor"

Öte yandan Alt Komite Başkanı Andre Carson, "Tanımlanamayan Hava Olayları, potansiyel bir ulusal güvenlik tehdididir ve bu şekilde ele alınmaları gerekiyor." dedi.

Açıklanamayan cisimlerin gerçek olduğunu dile getiren Carson, "Araştırılmaları ve oluşturdukları tehditlerin hafifletilmesi gerekiyor." diye ekledi.

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