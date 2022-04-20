ABD'deki Apple çalışanları zam istiyor

Apple perakende sendikası organizatörleri, işçilere saatte en az 30 dolar ödenmesini talep ediyor.

Apple perakende sendikası organizatörleri, New York'ta yaşam maliyetlerinin gittikçe ağırlaştığını ve bu nedenle saatlik ücretlerin en az 30 dolar olması gerektiğini söylüyor.

Apple'ın Grand Central Terminal mağazasında sendika örgütleyen çalışanlar, tüm işçiler için maaş taleplerini yetkililere açıkladı.

Ayrıca işçiler; öğrenim ücretinin geri ödenmesi, daha erişilebilir tatil zamanı ve daha iyi emeklilik seçenekleri dahil olmak üzere daha iyi avantajlar talep ediyor.

Apple çalışanları, pazarlarına ve deneyimlerine bağlı olarak saatte 17 dolar ile 30 dolar arasında ücret alıyor.

Verizon zam yaptı

ABD'nin en büyük telefon operatörlerinden Verizon, hafta başında asgari ücreti saatte 20 dolara çıkaracağını açıklamıştı.

Apple'ın dünya çapında 154 bin çalışanı ve ABD genelinde 270 mağazası var. 2021 mali yılında dünya çapında 365 milyar doların üzerinde gelir bildiren şirketin, zam talebine nasıl yanıt vereceği bilinmiyor.